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فن

شكرا إنك قدرت تنقلنا شخصية البطل بالشكل دا.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لـ أمير كرارة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:16 م
امير كرارة
امير كرارة
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ميرنا محمود
نشرت إيمى طلعت زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا صورة للفنان أمير كرارة  من مسلسل الاختيار عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات الانستجرام

وكتب ايمي موجهة رسالة للنجم أمير كرارة قائلة :

 كلمه حق للراجل ده 
شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصيه البطل بالمنظر ده 
شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك 
شكرا انك استخدمت فنك وموهبتك عشان تطلع العظمه دي 
شكرًا أمير كرارة وشكرا لكل صناع العمل

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وجاءت التعليقات كالآتي :
الحلقة فظيعة وأمير كرارة أبهرنا 
هو دا المتعودين علية من أمير كرارة
امير كرارة الفنان العظيم 

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقدم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.
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