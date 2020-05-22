تعرف على رد فعل أرملة الشهيد أحمد المنسي بعد عرض واقعة البرث في الاختيار

تصدر مسلسل " الاختيار " قائمة مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة الـ 28، واستشهاد العقيد أحمد المنسي في واقعة "البرث".





قالت منار سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه منذ بداية رمضان نحمل هم هذا اليوم وعرض مشهد استشهاد أحمد المنسي لأن الواقع فاق كل خيالاتى، موضحة أن الشهيد أحمد المنسي استشهد بنفس الطريقة.





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وأضافت منار سليم خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية أن أحمد المنسي كان منتظرا الشهادة دائما وكان دائما يردد عبارات أنه لن يطول في تلك الحياة .





كما قدمت الشكر للقائمين على مسلسل الاختيار، علي إبداعهم في المسلسل حتى أنهم مثلوا ما قام به أحمد المنسي من مواقف إنسانية، مؤكدة أن الفنان أمير كرارة برع فى تجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي حتى أنه بذل الكثير من الجهد .



