الجزيرة تمجد في الإرهابي هشام عشماوي .. وتصفه بالرائد ورمزا للمقاومة

وتناول المقال المنشور على القناة الداعمة للإرهاب سيرة الإرهابى هشام عشماوي معتبرة الإرهابى، رمزا من رموز المعارضة الإسلامية، كما صنف عشماوي ورفاقه على أنهم رموز للمقاومة وشخصيات إسلامية بارزة.





وهذه ليست المرة الأولى بل نشرت القناة الداعمة للإرهاب من قبل العديد من الأخبار والمقالات الداعمة للإرهابيين .









وأثار هذا المقال المشوه الذي نشر تحت عنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار" العديد من الإنتقادات للقناة الداعمة للإرهاب على مستوى الوطن العربي، مؤكدين أن مثل هذه المقالات هي تعبير حقيقي عن توجه تلك القناة فى دعم الإرهاب .