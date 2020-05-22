الجزيرة تمجد في الإرهابي هشام عشماوي .. وتصفه بالرائد ورمزا للمقاومة

فى أمر ليس بجديد على قناة الجزيرة القطرية، نشرت القناة الداعمة لـ جماعة الإخوان الإرهابية مقالًا وصفت فيه الإرهابى هشام عشماوى بـ"الرائد".
حيث ادعى المقال (المنشور بموقع الجزيرة)، أن مسلسل "الاختيار" الذي يتناول تضحيات وبطولات الجيش المصري، وقصة الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة شوه سيرة الإرهابى هشام عشماوي .
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وتناول المقال المنشور على القناة الداعمة للإرهاب سيرة الإرهابى هشام عشماوي معتبرة الإرهابى، رمزا من رموز المعارضة الإسلامية، كما صنف عشماوي ورفاقه على أنهم رموز للمقاومة وشخصيات إسلامية بارزة.
وهذه ليست المرة الأولى بل نشرت القناة الداعمة للإرهاب من قبل العديد من الأخبار والمقالات الداعمة للإرهابيين .
وأثار هذا المقال المشوه الذي نشر تحت عنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار" العديد من الإنتقادات للقناة الداعمة للإرهاب على مستوى الوطن العربي، مؤكدين أن مثل هذه المقالات هي تعبير حقيقي عن توجه تلك القناة فى دعم الإرهاب .