تعليق ياسمين عبد العزيز على تجسيد أحمد العوضي دور هشام عشماوي في الاختيار.. فيديو

اقرا ايضاوتابع الفنان أحمد العوضي "انني سعيد بنجاح المسلسل الكبير الذي تحقق، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تقديم صورة الإرهابي".وأشار العوضي أن أول رد فعل على المسلسل وأحداثه على شخصية تقديمه دور الإرهابي هشام عشماوي كان من الفنانة ياسمين عبد العزيز.وقال الفنان أحمد العوضي إن ياسمين عبد العزيز قالت لي "إيه يا أحمد الدور اللى انت عامله ده الناس هتكرهك".