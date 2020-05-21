تعليق ياسمين عبد العزيز على تجسيد أحمد العوضي دور هشام عشماوي في الاختيار.. فيديو

أكد الفنان أحمد العوضي سعادته بالعمل مع الفنان عابد العناني الذي جسد الإرهابي عماد عبد الحميد مؤكدا "اعتبره كأخ لي".
وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن الإرهابي هشام عشماوى يعد واحد من اخطر الإرهابيين في تاريخ مصر وكرهته جدا، مشيرا إلى انه على الرغم من ذلك شرفت بوجودي في الاختيار.
وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن الإرهابي هشام عشماوى يعد واحد من اخطر الإرهابيين في تاريخ مصر وكرهته جدا، مشيرا إلى انه على الرغم من ذلك شرفت بوجودي في الاختيار.
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الشعب كرهك.. أحمد العوضى يشارك جمهوره بصورة جديدة من الاختيار
وتابع الفنان أحمد العوضي "انني سعيد بنجاح المسلسل الكبير الذي تحقق، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تقديم صورة الإرهابي".
وأشار العوضي أن أول رد فعل على المسلسل وأحداثه على شخصية تقديمه دور الإرهابي هشام عشماوي كان من الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وقال الفنان أحمد العوضي إن ياسمين عبد العزيز قالت لي "إيه يا أحمد الدور اللى انت عامله ده الناس هتكرهك".
الشعب كرهك.. أحمد العوضى يشارك جمهوره بصورة جديدة من الاختيار
وتابع الفنان أحمد العوضي "انني سعيد بنجاح المسلسل الكبير الذي تحقق، مؤكدا أنه كان يجب أن يتم تقديم صورة الإرهابي".
وأشار العوضي أن أول رد فعل على المسلسل وأحداثه على شخصية تقديمه دور الإرهابي هشام عشماوي كان من الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وقال الفنان أحمد العوضي إن ياسمين عبد العزيز قالت لي "إيه يا أحمد الدور اللى انت عامله ده الناس هتكرهك".