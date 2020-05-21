العسكري علي من الشجعان.. والد الشهيد تعليقا على "الاختيار": خلاني أشوف ابني كأنه قدامي

بهذه الكلمات تحدث الحاج على والد الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية . "على أد الوجع ما تعبنا يا بنى على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخورة بيك، وأنا بشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعادة بيك ؛ عشت شجاع ومت شجاع وزى ما قالوا فى الأغنية "العسكرى على من الشجعان انت كنت كده يا على وكنت أطيب قلب وأحن قلب يا بنى"..





حيث قال "مسلسل الاختيار خلاني أشوف علي وكأنه قدامى شفت بطولته وشجاعته وكل شوية حد من البلد يكلمنى شفنا علي وبطولته ابنك بطل".





وتابع: "أيوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنة ربنا يرحمهم جميعا".





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