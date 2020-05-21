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محافظات

العسكري علي من الشجعان.. والد الشهيد تعليقا على "الاختيار": خلاني أشوف ابني كأنه قدامي

الخميس 21/مايو/2020 - 09:56 م
الشهيد على
الشهيد على
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همت الحسينى
"على أد الوجع ما تعبنا يا بنى على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخورة بيك، وأنا بشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعادة بيك ؛ عشت شجاع ومت شجاع وزى ما قالوا فى الأغنية "العسكرى على من الشجعان انت كنت كده يا على وكنت أطيب قلب وأحن قلب يا بنى"..بهذه الكلمات تحدث الحاج على والد الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية .

حيث قال "مسلسل الاختيار خلاني أشوف علي وكأنه قدامى شفت بطولته وشجاعته وكل شوية حد من البلد يكلمنى شفنا علي وبطولته ابنك بطل".

وتابع: "أيوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنة ربنا يرحمهم جميعا".

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يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ أنفاسه فقد أصيب بأكثر من ٥٠ طلقة بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشقا لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.
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