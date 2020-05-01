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محافظات

والدة شهيد بئر العبد بالدقهلية: خلفت عبده بعد حرمان 10 سنين ودلوقتى مبقاش عندى حاجة

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:30 م
سالة مؤثرة من والدة
سالة مؤثرة من والدة شهيد سيناء بالدقهلية
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همت الحسينى
حلم عمرى اللى استنيته ١٠ سنين كنت بحلم بالخلف ولما جه حسيت ان الدنيا ضحكت ليا، عبده كان كل حاجه ليا ودلوقتى مبقاش عندى حاجه يا حبيب قلب امك يابنى.. "بهذه الكلمات تحدثت والدة الشهيد عبد الحميد صبح ابن قرية ديمشلت.

وتابعت: "ده فرحه كان قرب وببشترى حاجته مع خطيبته قبل ما بسافر مشفتوش من اسبوعبن، كان بيكلمنى كل يوم يطمن عليا انا ووالده واخته مين هيسأل ويهتم زيك يا قلبى".

وشيع آلاف من أبناء قرية ديمشلت والقرى المجاورة بدكرنس جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح ٢٢ عاما فى مشهد جنائزى مهيب وسط هتافات تندد بالإرهاب الغاشم رافعين صور الشهيد وعلم مصر.

تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والعديد من زملاء الشهيد.

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالارهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".


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