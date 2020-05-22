يوم القدس العالمي.. من مهرجانات وفعاليات لـ مظاهرات افتراضية بسبب كورونا

يصادف اليوم الجمعة يوم القدس العالمي الذي يتم الاحتفال به العالم كل عام فى نفس التوقيت، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر مضان كل عام.





يوم القدس العالمي حدث سنوي ضد الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية ويحشد خلالها الآلاف للخروج فى مظاهرات وإقامة مهرجانات وفعاليات مناهضة للصهيونية في الدول العربية والإسلامية بمختلف أنحاء العالم.





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كانت إيران أول من اقترح تنظيم يوم القدس العالمي فى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان أى الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع للخروج فى مظاهرات ضد الاحتلال .





ومن أهم مراسم يوم القدس العالمي صدور بيانات منفصلة من إيران والبلدان المختلفة لدعوة الشعوب للمشاركة الواسعة والحشد في مسيرات ضد الاحتلال علاوة على دعوة المرشد خامنئي للخروج في مسيرات لنصرة الشعب الفلسطيني وخروج المظاهرات والمسيرات الحاشدة وتعلي الهتافات المنددة بالاحتلال ورفع شعار "الموت لإسرائيل" أو "Down with Israel".





وتنطلق مسيرات يوم القدس العالمي بالعام الجاري 2020 في الفضاء الافتراضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في شتي أنحاء العالم.





ودعت حملة يوم القدس العالمي كل العالم ومناصري القدس للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.





ويعتبر يوم القدس العالمي فرصة مهمة لنصرة القضية الفلسطينية وفرصةً كبيرة لتدارس تفاصيل القضية، وأبرز الحلول والخطوات العملية المناسبة والصحيحة والحكيمة تجاه هذه القضية.





وتسمى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع، ولهذا السبب تم اختيارها لنصرة القدس، والأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين ضد ما يمارسه الصهاينة في هذه البقاع الطاهرة من أفعال تهدف الى تهويد مدينة الأنبياء وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية.



