تحويلات مرورية في منطقة العروبة بمصر الجديدة حتى الجمعة القادمة

أعلنت محافظة القاهرة تعديل مسار المرور فى منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حتى يوم الجمعة القادم بسبب غلق نفق الميرغنى بمصر الجديدة لتحويله إلى طريق سطحى.
ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.
وقررت محافظة القاهرة ردم النفق وعمل كوبرى العروبة فى الاتجاه العمودى بشارع السيد الميرغنى نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالم.
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يذكر أن محافظة القاهرة تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الضخمة والتي ستنقلها في مكان آخر يليق بتلك العاصمة التراثية والتاريخية ويعيد لها جمالها وتألقها.
ومن أبرز تلك المشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة التي تتم بمصر الجديدة وشرق القاهرة.