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حوادث

شاهد.. الداخلية توزع عبوات كعك العيد بمستشفيات 57357 وأبو الريش

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:24 م
تويزع كحك العيد
تويزع كحك العيد
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بتجهيز عبوات كعك مشاركة منها للمواطنين فى احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية.

يأتى ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

وزعت الوزارة عبوات الكعك بمستشفيات (الأطفال اليابانى "أبو الريش"- 57357 مستشفى سرطان الأطفال- القصر العينى- الدمرداش الجامعى- الحسين الجامعى) كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.


وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.
   
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

يأتى ذلك تزامنًا مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك إستمرارًا لكافة المبادرات والإجراءات التى تعتمدها وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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