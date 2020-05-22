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حوادث

ارتكازات أمنية وانتشار قوات التدخل السريع.. الداخلية تستعد لتأمين المواطنين فى العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:34 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
شهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لتأمين المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية. 


كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى إعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

كما سيتم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق.. على أنه سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من سريان وقت الحظر فى آخر أيام شهر رمضان.
     
وتم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
     
وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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