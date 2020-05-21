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حوادث

ممنوع الوقوف والانتظار .. 3 محافظات مستثناه من غلق طرق الكورنيش خلال العيد .. تعرف عليها

الخميس 21/مايو/2020 - 08:28 م
طريق الكورنيش
طريق الكورنيش
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتبارًا من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ.

واضافت الوزارة انه سيستثنى من ذلك القرار طرق الكورنيش فى محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة.

وقالت وزارة الداخلية انه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق ، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجارى .


وكان رئيس الوزراء اعلن ، عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر وهى :

-  موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، و سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .

- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى دراسة عودة النشاط الرياضي والأنشطة الاقتصادية ، وفتح المطاعم في النصف الثاني من يونيو بأنشطة احترازية .

- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.

- الدولة ستشجع كل المصانع المصرية على تصنيع الكمامات المصنوعة من الأقمشة لارتدائها من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عودة الحياة، وتابع: "لابد أن يتعايش المواطن وسيكون ارتداء الكمامة في أماكن عامة أو أماكن بها تكدسات، إجباريا".

- عقوبات شديدة سيتم تطبيقها لمن سيخالف إجراءات ارتداء الكمامات، و فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الاسبوع بداية من 30 مايو

-  تم التوافق على عقد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وأشار إلى أن سيكون هناك 14 طالبا في كل لجنة بحد أقصى ، ولن يسمح بدخولهم الامتحانات بعد التاسعة صباحا .

- حظر التجوال من الخامسة في أسبوع العيد وبعد العيد يبدأ من الثامنة مساء.
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