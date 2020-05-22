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منوعات

وكالة ناسا تبحث عن متطوعين جدد من القيام بمغادرة مثيرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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احمد شريف

تبحث وكالة ناسا الفضائية عن متطوعين أصحاء سيعيشون في عزلة تامة لمهمة محاكاة لمدة ثمانية أشهر في منشأة خاصة بالقرب من موسكو.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار، قد لا يخرج "رواد الفضاء" من الأرض أبدًا، لكنهم سيخضعون لجميع ضغوط وتوتر وكأنهم في رحلة لمدة ثمانية أشهر على سطح المريخ.


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وقد استضاف المرفق الروسي  معهد المشاكل الطبية الحيوية هذا النوع من المحاكاة من قبل، وأطولها كان "مهمة" ملحمية تستغرق 520 يومًا في  يونيو 2010.


وخلال هذه التجربة القاسية اعتمد طاقم الذكور بالكامل على إمدادات الطعام والمعدات والأساسيات الأخرى المعبأة داخل سفينة الفضاء الوهمية.


وفي  المهمة القادمة التى تحتاج ناسا فيها متطوعين جدد، سيعيش طاقم دولي صغير معا في عزلة لمدة ثمانية أشهر.

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