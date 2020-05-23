إحباط 4 محاولات تهريب للبضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 4 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار عائمات بحرية – أدوات منزلية - ملابس جاهزة" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (350 ألف جنيه).









وفى مجال الأمن العام تم ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 100 حكم قضائى متنوع.





واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.