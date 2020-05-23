AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب للبضائع عبر منافذ الجمهورية

السبت 23/مايو/2020 - 04:01 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 4 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار عائمات بحرية – أدوات منزلية - ملابس جاهزة" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (350 ألف جنيه).


وفى مجال الأمن العام تم ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 100 حكم قضائى متنوع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

ضبط 5 قضايا تهريب بمنافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

إحباط ١٣ محاولة لتهريب بضائع بمنافذ الجمهورية خلال ٢٤ ساعة

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب

إحباط 3 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

الداخلية تحبط 6 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة

ترشيحاتنا

الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي ..فيديو

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب

حقكم جه.. أحمد العوضى ينشر صورة إعدام هشام عشماوى

عقب استحواذ السعودية .. نيوكاسل يبدأ مفاوضاته مع بوتشيتينو

أخبار التوك شو| اللحظات الحقيقية لإعدام هشام عشماوي.. ماذا قال السيسي عن الشهيد أحمد المنسي

تقارير: الخطيب حسم ملف استمرار أزارو مع الأهلي .. والزمالك يظهر فى الصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب