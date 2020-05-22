الداخلية تحبط 8 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، عقاقير طبية، إكسسوارات هواتف محمولة، رولات ورق) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1639745 مليون وستمائة تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيه).





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وفى مجال الأمن العام تم ضبط 19 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 109 حكم قضائى متنوع.



