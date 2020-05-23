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معاون وزير الإسكان: عملت بمجال التخطيط العمراني لمدة 5 سنوات .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 03:19 ص
وليد عباس، معاون
وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانيه
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اسراء صبري
قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، إنه تخرج في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى تخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة أيضا، وحصل بعد ذلك على الدكتوراه.


وأشار وليد عباس، خلال حواره ببرنامج "بناة المستقبل"، المذاع علي قناة "المحور"، إلى أن مجال التخطيط العمراني مرتبط بكافة المجالات سواء كان اقتصاديا أو بنية تحتية وتخطيط، لافتا إلى أن دراسة التخطيط العمراني تتيح لدارسيه فهم جميع مدارك ومخططات الحياة.


وأضاف معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، أن التخطيط العمراني يقوم على أساسه حاليا المدن الجديدة والتجمعات العمرانية بشكل عام، وتابع: عملت بمجال التخطيط العمراني بالمجال الخاص لمدة ٥ سنوات، ومن خلال القطاع الخاص ترشحت للعمل في هيئة المجتمعات.

وأوضح أنه كان يعمل في المجال البحثي أكثر من التنفيذي، لافتا إلى أن إنشاء ما يسمى بالمكتب الفني، متابعا المكتب اجتمع به كل الشباب المتواجدين من خلال الهيئة.


وأكد علي أن مع تولي مصطفي مدبولي وزارة الإسكان تواجد دفعة كبيرة من الشباب، موضحا أنه كان لديه رؤى مختلفة للتخطيط العمراني بالإضافة إلى وجود أفكار رئيس هيئة التخطيط.


ولفت إلى وجود دعم كبير للشباب منذ عام 2014، مما مكنه من تكوين مجموعات عمل للشباب من سن ٢٥ حتى ٤٠ سنة، موضحا  أن قسما مختصا بالمكتب الفني بهيئة المجتمعات والجزء الآخر يختص بمعاوني أجهزة المدن. 
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