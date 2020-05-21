وزير الإسكان: تجهيز نطاق حضارى جديد يوفر 3 ملايين فرصة عمل.. مدينة طبية جديدة فى المنتزه.. ألمانيا وضعت المخطط الاستراتيجي لـ الإسكندرية

وزير الإسكان:

تدخل الرئيس السبب في التصدي للتعديات

محور المحمودية وفر 513 فدانا قابلة للاستخدام

التحول فى استخدامات الأراضى يدفع الاقتصاد المحلى بشكل سريع جدا

محور أبو قير يهدف لتطوير شرق الإسكندرية

النمو العمراني غير المتوقع أثر على كفاءة عمل مطار النزهة

إقليم مدينة الإسكندرية قادر على التنمية

%47 من أهالي الإسكندرية يعيشون في مناطق غير مخططة





تحدث عصام الجزار، وزير الإسكان، خلال مؤتمر إفتتاح مشروع بشاير الخير3 بالإسكندرية اليوم الخميس بحضور الرئيس السيسى ، عن إن47% من سكان الإسكندرية يعيشون فى مناطق غير مخططة، وهي ثانى أكبر محافظة بعد القاهرة ومتوسط عدد الأفراد 300 شخص على الفدان، وفى إطار تطوير محور المحمودية واتساقا مع العمل الكبير الذى يتم فى الإسكندرية الآن يتم دراسة النطاق المحيط لترعة المحمودية.





أضاف، وزير الإسكان، أن 47% من سكان الإسكندرية يعيشون فى مناطق غير مخططة، وهي ثانى أكبر محافظة بعد القاهرة ومتوسط عدد الأفراد 300 شخص على الفدان.

وأشار الجزار، إلى أن تحديات محافظة الإسكندرية تتمثل تحديات تكثيف الأنشطة، إلى جانب مخالفات البناء، وهناك تدهور فى البنية الأساسية وزيادة الضغط على شبكات الصرف الصحى والنقص الشديد فى الخدمات الإقليمية التى تمكن المدينة أو الإقليم من لعب دوره كإقليم حضرى كبير.





وأوضح أن "تداخل المستودعات الصناعية والحرفية مع الأنشطة السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث وكل هذه التحديات عملنا على حل الكثير منها وحولنا هذه الدراسات الاستراتيجية إلى مشروعات تم تطبيقها".

وأكد وزير الإسكان، أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كنا استطعنا التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على توجيه الكثافات السكانية غرب الإسكندرية ضمن التخطيط العمرانى.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات افتتاح مشروع البشاير 3، أن الحيز العمرانى للإسكندرية يمثل 36% من خطة الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية ، مشيرًا إلى أنه تم إضافة 136 ألف فدان للقرى والمدن لخطة 2030.





وتابع أن الامتداد الشريطى للإسكندرية يتجاوز 65 ألف كيلو متر، ولكى نحقق التنمية وتطوير الحيز العمرانى بدأنا خلق مراكز تنموية جديدة وفي كل قطاع يتم تدشين مركز حضرى جديد.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية قام به أكبر مكتب تخطيطى فى ألمانيا، مضيفًا أنه تنفيذ شبكة النقل والمواصلات وتطويرها عنصر هام فى المخطط الاستراتيجى لمدينة الاسكندرية وهناك بعض المحاور لتطوير مدينة الإسكندرية نعمل عليها.

ولفت إلى أنه تم تدشين مدينة طبية جديدة فى حى المنتزه ومنطقة تسويق وترفيه فى حى المنتزه، ومركز تجارى بها.





قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه فى إطار تطوير محور المحمودية واتساقا مع العمل الكبير الذى يتم فى الإسكندرية الآن يتم دراسة النطاق المحيط لترعة المحمودية.

وأضاف "الجزار"، أن محور المحمودية له أهمية كبيرة حيث أنه يوجد به 513 فدانا قابلة للاستخدام بشكل أفضل والتطوير به.





وشدد وزير الإسكان على إن شكل العمران الذى ينشأ يوفر أكبر فرص عمل متنوعة وأطلق عليها مصطلح الأنشطة غير الأساسية والتى تأخذ وقتا كبيرا جدا فى المنشأت العمرانية التى تنشأ من الصفر.





وأضاف " الجزار " ، أنه فى حالة محاور التنمية داخل العمران القائم تكون سريعة جدا لكن العمران موجود، لكن التحول فى استخدامات الأراضى يدفع الاقتصاد المحلى داخل المناطق التى يتم فيها بشكل سريع جدا.

وأشار إلى أننا نتحدث عن إسكان وأنشطة مختلطة إذًا فنحن نوفر مناطق سكنية مختلفة المستويات فى كل مشروع عن الآخر، لذلك فتم إعداد المخططات والبروتوكول ما بين وزارة الإسكان وشركة قطاع الأعمال صاحبة الأرض وجار إعداد الرسومات التنفيذية ونبدأ فى عملية التنفيذ.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة الدولة فى إطار الرؤية الشاملة للتطوير من ضمنها المعطيات الخاصة بمشروع مصر الإسكندرية، والتى يوجد بها ثلاث مدن و9 أحياء.

وأضاف "الجزار"، أن الإسكندرية هى بوابة مصر السياحية والثقافية ومركز مال وأعمال على المستوى القومى.

وأشار إلى أنه يوجد فى مصر 2 من النطاقات الحضارية الكبرى، والتى تمتاز بأنها تمتلك أعداد سكان كبيرة، لافتا إلى أن إقليم القاهرة به 20 مليون نسمة و5 ملايين فرصة عمل، والإسكندرية بها 5 ملايين نسمة ومليون ونصف المليون فرصة عمل، حيث يعتبر هناك تفاوت حجمى كبير.

وأكد أنه وفقا لمعطيات المخطط الاستراتيجي القومى يتضح أنه من الممكن عمل نطاق حضارى كبير فى مناطق أخرى، مثل قناة السويس وأنفاق السويس ومنطقة رأس سدر، مشيرا إلى أنه الآن يتم دراسة لعمل نطاق حضارى قوى يقدم 3 ملايين فرص عمل.

أعلن وزير الإسكان، أن مشروع تطوير محور أبو قير تم لربط 20 كم بهدف تطوير شرق الإسكندرية على مساحة 2380 فدانا.

وأضاف، أنه جار العمل الآن على التنسيق بين محافظة الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق مخطط يشمل تطوير مناطق سكنية مختلفة ، ومناطق الخدمات الإقليمية فى شرق الإسكندرية.

ولفت عاصم الجزار، إلى أن الدولة المصرية فيما يختص بمشاريع الإسكان البديل للعشوائيات بمحافظة الإسكندرية توجهت نحو الغرب لاستيعاب الكثافات السكانية.

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع الثاني المخطط في إقليم الإسكندرية يضم مراكز طبية متخصصة، وأماكن للترفيه، وهو نموذج ثان لتعامل الوزارة مع قطاع ريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه قد تتجاوز تكلفة تلك المشروعات ٧ مليارات جنيه.

وشكر عاصم الجزار ، بمدينة الإسكندرية، القيادة السياسية، على تنمية محور المحمودية، الذي يمر على بعض القرى والمناطق العشوائية، حيث تم إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها، للارتقاء بالمنطقة.

وأشار الجزار إلى أن النمو العمراني غير المتوقع أثر سلبًا على كفاءة عمل مطار النزهة.





قال ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المسار الأول للوزارة هو تنمية مشروعات المدن الصناعية واستيعاب المناطق اللوجستية، وإقليم مدينة الإسكندرية لدية قدرات كبيرة على التنمية.

وأضاف ، أن الوزارة تعمل على تنمية وسط الإسكندرية ومنطقة النهضة الصناعية الممتدة، وعلى أساس ذلك سيتم إنشاء الاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن الإسكندرية تمتلك الكثير من المنشآت العلمية كمكتبة الإسكندرية وجامعة العلمين والجامعة اليابانية، مما يجعلهم قادرين على قيادة المنهج المعرفي في مدينة الإسكندرية.