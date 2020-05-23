الإعلامية دعاء صلاح تدخل عالم الـ تيك توك

وظهرت دعاء، في فيديو لها وهى تغني الأغنية التي نالت إعجابها واندمجت في غنائها.

يذكر أن مسلسل "ب ١٠٠ وش" بطولة: نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وحنان يوسف، وسلوى محمد علي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبدالعظيم، وسارة التونسي، ولؤى عمران، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

تجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.







