الإعلامية دعاء صلاح تدخل عالم الـ تيك توك

دخلت الإعلامية دعاء صلاح، عالم الـ"تيك توك"، بأغنية "مليونير" تتر مسلسل بـ ١٠٠ وش، وظهرت دعاء، في فيديو لها وهى تغني الأغنية التي نالت إعجابها واندمجت في غنائها.
وتنتظر دعاء صلاح، عودة الحياة وانتهاء وباء كورونا، لاستكمال تصوير برنامجها الجديد الذي اضطرت إلى توقف تصويره في دبي بالإمارات خوفا على حياة العاملين معها من كورونا.
يذكر أن مسلسل "ب ١٠٠ وش" بطولة: نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وحنان يوسف، وسلوى محمد علي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبدالعظيم، وسارة التونسي، ولؤى عمران، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.
تجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.