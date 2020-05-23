مستقبل وطن يواصل توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية في البحر الأحمر

أعلن عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر عن مواصلة توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك استكمالا لدور الحزب المجتمعي ومشاركته الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن، لتخفيف العبء عنه، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام





قال أحمد الدقاق امين التنظيم بالمحافظة أن شباب الحزب قام بتوصيل شنط المواد الغذائية إلى منازل المستحقين في مدن المحافظة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا.



