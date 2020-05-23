اتحاد موثقي مصر: عودة خدمة توثيق التوكيلات العامة بالشهر العقاري أول يونيو

كشف الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، عن تلقي مكاتب الشهر العقاري كتابا دوريا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن عودة خدمة توثيق كل التوكيلات العامة في جميع فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
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￼وقال "فهمي"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن القرار تضمن عودة العمل كذلك بخدمة توكيلات القضايا والتي تتضمن "توثيق توكيل رسمي عام - توكيل رسمي عام في القضايا".
وأكد رئيس اتحاد موثقي مصر، أن مقار الشهر العقاري ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع اتخاذ تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.
وأوضح أن مقار الشهر العقاري ستشهد اليوم أكبر حملة تعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تقوم بها القوات المسلحة بنظام يطبق لأول مرة في مصر.