AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اتحاد موثقي مصر: عودة خدمة توثيق التوكيلات العامة بالشهر العقاري أول يونيو

السبت 23/مايو/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد وعمرو خليفة
كشف الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، عن تلقي مكاتب الشهر العقاري كتابا دوريا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن عودة خدمة توثيق كل التوكيلات العامة في جميع فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.


￼وقال "فهمي"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن القرار تضمن عودة العمل كذلك بخدمة توكيلات القضايا والتي تتضمن "توثيق توكيل رسمي عام - توكيل رسمي عام في القضايا".


وأكد رئيس اتحاد موثقي مصر، أن مقار الشهر العقاري ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع اتخاذ تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق. 

وأوضح أن مقار الشهر العقاري ستشهد اليوم أكبر حملة تعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تقوم بها القوات المسلحة بنظام يطبق لأول مرة في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاربة كورونا تبدأ من مكاتب الشهر العقارى.. اتحاد موثقى مصر يطالب بتعقيم المقار

موثقو الشهر العقاري يبدأون تنفيذ تدابير مواجهة كورونا .. صور

رغم وقف العمل.. تعرف على الخدمات الإلكترونية في الشهر العقاري

العدل: لا صحة لإبرام الشهر العقاري توكيلات المحامين.. والعمل على 6 خدمات فقط

اتحاد موثقي مصر يحدد5 شروط للاستفادة من خدمات الشهر العقاري

ارتداء الكمامة ومنع التكدس.. العدل تتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

الإفتاء: يجوز أداء صلاة العيد بالمنزل جماعة أو فرادى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23 مايو 2020

عقب استحواذ السعودية .. نيوكاسل يبدأ مفاوضاته مع بوتشيتينو

2020 بتقضي علينا .. نيللي كريم: أجريت عملية وعملت حادثة موتوسيكل..فيديو

هشام عشماوى يتصدر تويتر.. والمتابعون: هدية العيد وصلت | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة