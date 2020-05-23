اتحاد موثقي مصر: عودة خدمة توثيق التوكيلات العامة بالشهر العقاري أول يونيو

كشف الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، عن تلقي مكاتب الشهر العقاري كتابا دوريا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن عودة خدمة توثيق كل التوكيلات العامة في جميع فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.



