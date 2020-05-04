بعد فتح الشهر العقاري والمرور.. تعرف على أفضل طرق شراء سيارة مستعملة.. فيديو

بعد قرار فتح الشهر العقاري و المرور تزداد رغبة اعشاق السيارات في بيع او شراء السيارات المستعملة و في هذا السياق نطرح عليك افضل طرق شراء سيارتكالمستعملة في اسرع وقت و بأقل سعر.

شراء سيارة مستعملة :

في بداية الأمر ننصحك بالابتعاد قدر الإمكان عن الشروع في شراء سيارة مستعملة في هذة الفترة بسبب وقف تعامل الشهر العقاري هذة الفترة في عمل توكيلات لبيع السيارات المستعملة او حتي عقود مسجلة بسبب الاجرائات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

و لكن عند اضطرارك للشراء في هذة الفترة يجب عليك قراءة هذا الموضوع جيدا في الوضع الطبيعي عند التفكير في شراء سيارة مستعملة يجب أن يكون الحجم والفئة السعرية من أهم المحددات قبل شراء السيارة إذا كان هذا هو الوقت المناسب لك لشراء سيارة مستعملة في ظل الركود في سوق السيارات و خصوصا هذة الفترة لانة يوجد شلل تام في سوق بيع و شراء المستعملة في مصر مما يعني ان الاسعار في ادني مستوياتها .

عند شراء سيارة مستعملة يجب أن تفكر في الاستخدام هل هو شخصي أو عائلي وهل عائلتك صغيرة أم كبيرة وعند شراء سيارة للاستخدام الشخصي اختر دائمًا الهاتشباك أو السيدان وإذا كنت تشتري سيارة عائلية أو للسفر، فاختر سيارة SUV أو MPV ، بحيث يمكنك استضافة مزيد من الأشخاص بالإضافة إلى المزيد من الأمتعة. وفي حال كنت تقطع مشاوير بسيطة يوميًا، فمن الضروري اختيار محرك منخفض السعة كما يمكن لحالات السفر والطرق الطويلة اختيار سيارات بمحركات أكبر.

عربية مستعملة

بعد مراعاة كل ما سبق يجب عليك الاهتمام بالآتي:

يجب الاخذ في عين الاعتبار ان تأخذ الضمانات الكافية من مالك السيارة الاصلي لانها قانونا ستزال بحيازتة قانونا حتي لو تمت عملية بيع و شراء صورية بينكم لذلك يجب ان يكون العقد الابتدائي بينك و بين المشتري يتم كتابتة بشهادة شهود و ان يتم التوقيع ووضع بصمة اصبع المشتري .

- ابتعد قدر المستطاع عن تجار السيارات.

- اتجه مباشرة للبائع.

- افحص أوراق السيارة جيدا.

- لا يفوتك مطابقة أرقام الشاسيه والموتور.

- يجب معاينة السيارة بشكل شخصي نهارا وإن كانت خبرتك غير كافية استعن بفني أو خبير أو صديق له خبرة.

- يجب الكشف أيضا علي أجزاء السيارة الداخلية لبيان إن كانت مرت بحادث وتم إصلاحها أم مازالت بحالة المصنع.

- يجب فحص حالة الموتور عن طريق المعاينة بالعين وأيضا بالكشف عن الأداء في أماكن متخصصة.



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