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سيارات

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:00 ص
عربية مستعملة
عربية مستعملة
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اشرف عطية
عند التفكير في شراء سيارة مستعملة يجب أن يكون الحجم والفئة السعرية من أهم المحددات قبل شراء السيارة إذا كان هذا هو الوقت المناسب لك لشراء سيارة مستعملة في ظل الركود في سوق السيارات.

عند شراء سيارة مستعملة يجب أن تفكر في الاستخدام هل هو شخصي أو عائلي وهل عائلتك صغيرة أم كبيرة وعند شراء سيارة للاستخدام الشخصي اختر دائمًا الهاتشباك أو السيدان وإذا كنت تشتري سيارة عائلية أو للسفر، فاختر سيارة SUV أو MPV ، بحيث يمكنك استضافة مزيد من الأشخاص بالإضافة إلى المزيد من الأمتعة. وفي حال كنت تقطع مشاوير بسيطة يوميًا، فمن الضروري اختيار محرك منخفض السعة كما يمكن لحالات السفر والطرق الطويلة اختيار سيارات بمحركات أكبر.

عربية مستعملة

بعد مراعاة كل ما سبق يجب عليك الاهتمام بالآتي:
- ابتعد قدر المستطاع عن تجار السيارات
- اتجه مباشرة للبائع
- افحص أوراق السيارة جيدا
- لا يفوتك مطابقة أرقام الشاسيه والموتور
- يجب معاينة السيارة بشكل شخصي نهارا وإن كانت خبرتك غير كافية استعن بفني أو خبير أو صديق له خبرة
- يجب الكشف أيضا علي أجزاء السيارة الداخلية لبيان إن كانت مرت بحادث وتم إصلاحها أم مازالت بحالة المصنع
- يجب فحص حالة الموتور عن طريق المعاينة بالعين وأيضا بالكشف عن الأداء في أماكن متخصصة.

كما توجد نصائح أخرى يمكنك مشاهدتها من خلال هذا الفيديو...
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