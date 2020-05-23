مصر تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا.. تحطم طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 ركاب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن استعدادها للعودة لمفاوضات سد النهضة

أمير الكويت ينتقد مغالطات إعلامية حول جائحة كورونا

مصر والسعودية والإمارات والكويت والعراق يعلنون الأحد أول أيام عيد الفطر

السعودية تبدأ تطبيق الحظر الشامل

الرئيس الأمريكي يدعو حكام الولايات لفتح أماكن العبادة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 783 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ ظهور الوباء في مصر.





ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قوله إنه على ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد الخميس بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة، فإن مصر مستعدة للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع .





وأكدت الخارجية المصرية على أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على كلمة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، والتي أشار فيها إلى ما بثته بعضُ وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من "مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل، ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد"، داعيا الجميع إلى "الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي والمسؤول".





وأكد أمير الكويت أن "جائحة كورونا تتطلب منا أخذَ الدروس والعبر"، موضحاً أن "العالم بعد الجائحة لن يكون كما كان قبلها".





وذكرت "الجريدة" أن السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن والوقف السني في العراق أعلنوا السبت هو المتمم لشهر رمضان، مشيرة إلى أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وقالت "القبس" إن المملكة العربية السعودية في تطبيق حظر شامل للتجول في عموم مدن ومناطق المملكة المختلفة، بدءأ من عصر أمس الجمعة، وحتى يوم الأربعاء المقبل 27 من الشهر الجاري.





وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات 67719، كما أعلنت عن 13 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، فيما تعافى 2963 وإجمالي المتعافين يتجاوز 39 ألفاً.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن طائرة ركاب باكستانية على متنها 107 ركاب تحطمت قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه حكام الولايات لفتح اماكن العبادة التي اغلقت لمنع تفشي فيروس كورونا.





واوضح الرئيس الامريكي انه يريد من القادة الدينيين التأكد من ان "المصلين آمنين خلال تجمعاتهم وادائهم للصوات".



