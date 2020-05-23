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ثقافة

بعروض للسيرك وحفلات لـ كاظم الساهر.. الثقافة تحتفل بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 02:29 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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طارق موسى
تحتفل وزارة الثقافة غدا، الأحد، بمجموعة كببرة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية بمناسبة عيد الفطر عبر قناة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينطلق برنامج وزارة الثقافة لعروض الاحتفال بعيد الفطر المبارك فى الثانية بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام، ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومى للأطفال 2 ظهرًا.   


كما يشمل حفلات لنجوم الغناء عاصى الحلانى - وائل جسار - كاظم الساهر (9 مساء) ، مسرحيات لولي إخراج مراد منير وبطولة محمد الحلو – فايزة كمال- أحمد ماهر – سامي العدل – عائشة الكيلاني، سيرة حب من إخراج عادل عبده، وبطولة إيهاب فهمى، ومجدى صبحي، ومروة ناجى، والخلطة السحرية للسعادة من إخراج شادى الدالى وبطولة فاطمة محمد على – محمد حفظي – فهد إبراهيم (10:30 مساءً)، بالإضافة إلى حلقات مجمعة من فوازير سينما مصر.
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