خطوات بسيطة لتعرف هل السيارة بها حوادث أم لا .. فيديو

بعد فتح الشهر العقاري و المرور لترخيص السيارات المستعملة زادت في الفترة الاخيرة مبيعات السيارات المستعملة و في هذا السياق نطرح عليكم بعض الخطوات التي تجعلك تكشف غش التجار و تستطيع ان تعلم هلي السيارة بها حوادث ام لا .
طرق كشف حوادث السيارة :
1- افحص السيارة جيدا و تأكد من الأربع مصابيح هل هم في جودة واحدة ونفس المادة المصنعه لهم سواء بلاستيك أو زجاج أم لا، وإن وجدت اختلاف في أحدهم، قم بفحص المصباح من الداخل وأبحث عن أي دليل لوجود إصلاح ناتج عن حوادث .
2- افحص الزجاج الامامي و الخلفي وابحث عن أتلاف بينهم أو شقوق، فإذا وجدت فهذا يدل على تعرضها لحادث كبير في السابق .
3-تغيير الدهان لانة في حال تعرض السيارة لحادث فإن الشخص المختص بطلاء الجانب المتضرر يضع شريط لاصق يفصل بينه وبين الموضع السليم وكذلك على النوافذ، وعندما ينتهي يرفع الشريط، مما يؤدي أحيانا لترك أثر لعملية الطلاء، ومن خلال البحث الدقيق ستظهر بالتأكيد هذه الفروقات لانة مهما بلغ من الحرفية لن يستطيع ان يكون في مستوي الشركة المصنعة .
5- افحص الوان كل اجزاء السيارة و تأكد هل هي متماشية و متجانسة مع بعضها ام لا .
طرق كشف حوادث السيارة :
1- افحص السيارة جيدا و تأكد من الأربع مصابيح هل هم في جودة واحدة ونفس المادة المصنعه لهم سواء بلاستيك أو زجاج أم لا، وإن وجدت اختلاف في أحدهم، قم بفحص المصباح من الداخل وأبحث عن أي دليل لوجود إصلاح ناتج عن حوادث .
2- افحص الزجاج الامامي و الخلفي وابحث عن أتلاف بينهم أو شقوق، فإذا وجدت فهذا يدل على تعرضها لحادث كبير في السابق .
3-تغيير الدهان لانة في حال تعرض السيارة لحادث فإن الشخص المختص بطلاء الجانب المتضرر يضع شريط لاصق يفصل بينه وبين الموضع السليم وكذلك على النوافذ، وعندما ينتهي يرفع الشريط، مما يؤدي أحيانا لترك أثر لعملية الطلاء، ومن خلال البحث الدقيق ستظهر بالتأكيد هذه الفروقات لانة مهما بلغ من الحرفية لن يستطيع ان يكون في مستوي الشركة المصنعة .
5- افحص الوان كل اجزاء السيارة و تأكد هل هي متماشية و متجانسة مع بعضها ام لا .
6- راقب سمك المعجون علي الاسطح جيدا لانة ينذر بوحود حوادث عنيفة
7- افحص اساسيات و قوائم السيارة جيدا و لا تنسي المقدمة و المؤخرة هل بهم استعدال ام لا