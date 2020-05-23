خطوات بسيطة لتعرف هل السيارة بها حوادث أم لا .. فيديو

6- راقب سمك المعجون علي الاسطح جيدا لانة ينذر بوحود حوادث عنيفة







7- افحص اساسيات و قوائم السيارة جيدا و لا تنسي المقدمة و المؤخرة هل بهم استعدال ام لا

