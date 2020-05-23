علاقة الخلايا التائية بالمناعة والنجاة من الكورونا

تعتبر الخلايا التائية من بين أقوى أسلحة الجهاز المناعي ، ولكن أهميتها لمحاربة فيروس كوفيد-19 لم تكن واضحة .بينت عدة دراسات أن الأشخاص الذين يعانون من أشد أشكال المرض لديهم أعداد منخفضة للغاية من الخلايا التائية.





بينت دراسة بريطانية جديدة أن تحليل الدم لفحص الخلايا المناعية لدى مرضى الفيروس التاجي عندما يدخلون المستشفى يمكن أن يظهر للأطباء المرضى الذين سيصابون بمرض خطير. الدراسة الجديدة كانت على 60 مريضًا في مستشفى سانت توماس في لندن تضرروا بشدة من المرض ، تبين أنهم يعانون من خلل في الخلايا المناعية التائية ، و أن اختبار المرضى الذين يعانون من مشاكل في المناعة عند دخولهم المستشفى يمكن أن يساعد الأطباء في تحديد أولويات أولئك الذين من المرجح أن يتراجعوا. الخلل كان في نوع معين من الخلايا التائية يقضي عادة على الخلايا المصابة بالفيروس ، مع فقدان كبير لنوع من الخلايا المناعية يسمى الخلايا القاعدية التي يمكن أن تشارك في إصلاح الأنسجة التى تتضر بالفيروس .





70٪ من المرضى في العناية المركزة لمرضى كوفيد-9 لديهم ما بين 400-800 خلية ليمفاوية لكل ميكروليتر من الدم، و عندما يبدأون في التعافي ، يبدأ مستوى الخلايا الليمفاوية في الارتفاع أيضًا. الانترلوكين 7 ( -7 Interleukin ) هام لتطوير الخلايا التائية وكذلك للبقاء وتوازن الخلايا التائية الناضجة.تم اختبار الانترلوكين 7 بالفعل في مجموعة صغيرة من مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من تسمم الدم وأثبتوا زيادة فى إنتاج هذه الخلايا التائية بأمان. تم استخدامه للمرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الخلايا الليمفاوية الذين كانوا في الرعاية الحرجة لأكثر من ثلاثة أيام. يحتوى دم البالغين الأصحاء العاديين على ما بين 2000 و 4000 خلية تائية ليمفاوية فى الميكروليتر من الدم . كان مستوى الخلايا التائية فى مرضى الكورونا الذين تم اختبارهم ما بين 200 و 1200، ولقد زاد الانترلوكين 7 فعلًا من إنتاج الخلايا التائية المحددة بأمان.





الخلايا التائية خلايا مناعية من خلايا الدم البيضاء تعرف بالخلايا الليمفاوية . تنشط الخلايا التائية المناعة الخلوية بدعوة الخلايا المناعية الأخرى للمشاركة في الاستجابة المناعية.تحمي الخلايا التائية الجسم بتدمير الخلايا المصابة السرطانية و الخلايا التي أصيبت بالعدوى بمسببات الأمراض ، مثل البكتيريا والفيروسات.





تتطور الخلايا الليمفاوية التائية من الخلايا الجذعية في نخاع العظام، و تهاجر الخلايا التائية غير الناضجة إلى الغدة الصعترية عن طريق الدم. الغدة الصعترية هي غدة في الجهاز الليمفاوي تعمل بشكل رئيسي على تعزيز نمو الخلايا التائية .





الغدة الصعترية أو الغدة التيموسية (بالإنجليزية( Thymus ‏ تقع في الجزء العلوي من الصدر خلف عظمة القص، هي جزء من جهاز المناعة، و تفرز هذه الغدة هرمون ثيموسين Thymosin الذي ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا الليمفاوية ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم.





بالأمس ، أظهرت دراستان جديدتان أن الخلايا التائية فى الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا المستجد تستهدف الفيروس ، وقد تساعد على التعافي. وجدت الدراستان أيضًا أن بعض الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس الكورونا كوفيد-19 لديهم هذه الدفاعات الخلوية للخلايا التائية ، والتفسير أنهم على الأرجح أنهم اكتسبوا مناعة خلوية من عدوى سابقة بفيروسات تاجية أخرى تسبب نزلات البرد العادية .





هذه النتائج مشجعة ، و مبشرة فى معركة الكورونا ، إذ توضح أن بعض الناس لديهم استجابات مناعية قوية بسبب الخلايا التائية ، مما يبشر بتطوير مناعة وقائية طويلة الأمد نوعًا ما . يمكن أن تساعد هذه النتائج الباحثين أيضًا في تطوير لقاحات ضد فيروس كوفيد-19.





هناك تجارب حالية على أكثر من 100 لقاح محتمل ضد فيروس كوفيد -19 تهدف لتطوير إثارة استجابة مناعية بتصنيع أجسام مضادة بواسطة خلايا مناعية أخرى هى الخلايا البائية (الخلايا B) التى تصنع أجسامًا مضادةً مناعيةً ضد فيروس كوفيد-19 ، تلتصق بالفيروس و تمنعه من دخول الخلايا.





الخلايا التائية يمكن أن تساعد أيضًا في إحباط العدوى عن طريق تحفيز الخلايا التائية المساعدة التى تنشط الخلايا المناعية بشكل عام ، و تنشيط الخلايا البائية لإنتاج أجسام مضادة . الخلايا التائية القاتلة نوع من الخلايا التائية يستهدف الخلايا المصابة وتدمرها.





بدراسة 20 شخصًا تعافوا من فيروس كوفيد-19، تبين أن 70 % منهم لديهم الخلايا التائية التى أمكنها قتل الفيروس ، و أن 100 % منهم لديهم خلايا تائية مساعدة قادرة على التعامل مع فيروس كوفيد-19.لاحظ الباحثون استجابة قوية للخلايا التائية ضد بروتين الشوكة( S )الذي يستخدمه الفيروس للارتباط مع الخلايا و إصابتها. معظم اللقاحات التى يتم تجربتها حاليًا تستهدف حاليًا بروتين الشوكة ( S ).





هناك أربعة أنواع من فيروسات الكورونا تسبب 30% من نزلات البرد ، و تسبب أعراضًا بسيطة وهى فيروس كورونا KU1 ، و فيروس كورونا NL63 ، و فيروس كورونا OC43، و فيروس كورونا 229E.





تم تحليل الدم من 68 شخصًا غير مصابين بفيروس كوفيد-19 ، و وجد أن 34 ٪ لديهم خلايا تائية مساعدة تعرفت على فيروس كوفيد-19 . و فى دراسة مثيرة ، تم فحص عينات دم قديمة مخزنة تم جمعها بين عامي 2015 و 2018 ، أى قبل ظهور كورونا كوفيد-19 ، تم اكتشاف خلايا تائية مساعدة متفاعلة في حوالي نصف العينة . مما يرجح أن هذه الخلايا من المحتمل أن تكون ناتجة عن عدوى سابقة بأحد الفيروسات التاجية البشرية الأربعة التي تسبب نزلات البرد ، و تتشابه البروتينات الموجودة في هذه الفيروسات مع بعض بروتينات كورونا كوفيد-19 .









النتائج الجديدة تشير إلى أن أحد الأسباب التي تجعل شريحة كبيرة من البشر قد تكون قادرة على التعامل مع فيروس كوفيد-19 هو أنهم لديهم بعض المناعة المتبقية من تعرضهم السابق لفيروسات نزلات البرد . قبل هذه الدراسات ، لم يكن معروفًا ما إذا كانت الخلايا التائية قد تلعب دورًا في مكافحة فيروس كوفيد-19- أو حتى ما إذا كان بإمكانها إثارة رد فعل مناعى ضده. النتائج تدفعنا لدراسة أى مكون فى الخلية التائية هو اللازم للاستجابة المناعية.





المناعة هى الحل ، للنجاة من الكورونا ، فلا يوجد تطعيم أو دواء محدد حاليًا . للحصول على مناعة جيدة ضد الكورونا يفضل النوم ثمانية ساعات يوميًا مبكرًا فى الظلام الدامس، و مكافحة التوتر بالاسترخاء والتبسم والضحك والفضفضة . يفضل التدرب على التنفس العميق لهواء نقى بعيدًا عن الأدخنة والتبغ و المعطرات ، و التغذية الجيدة بتناول وجبات طبيعية متوازنة فى الكم والنوع غنية بمجموعة من المعادن والأحماض الأمينية المختلفة. نقص الفيتامينات خاصة أ،و فيتامين ب6 ،وفيتامين سى ، وفيتامين د ، وفيتامين حمض الفوليك ، و الحديد ، و الزنك يضر جهاز المناعة.



