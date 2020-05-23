الرئيس الإنسان.. هدايا السيسي تغمر أسر شهداء الجيش الأبيض بالسعادة في العيد.. وأبناؤهم: لا ينسى شعبه وتكريم اليوم وسام على صدورنا

أهالي شهداء الجيش الأبيض:
تكريم اليوم وسام علي صدورنا
تكريم الرئيس سيظل باقيا في ذاكرتنا علي مر الأيام
لفتة طيبة من رئيس لا ينسى شعبه
قبيل ساعات من بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.. أول عيد يأتي على أسر شهداء الجيش الأبيض بدون ذويهم ... لم ينسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الانسان لما قدموه من نفيس وغال لمواجهة فيروس كورونا.
ولكن إنسانية الرئيس السيسي هزت قلوب ملايين من المصريين اليوم حينما قرر تكريم كل شهيد من شهداء الجيش الأبيض بالمحافظات وأرسل هدايا لأسرهم تضامنا معهم في هذه المناسبة.
وفي هذا السياق سلم الدكتور مجدي سبع، مساء اليوم رئيس جامعة طنطا هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أسرة الممرضة ابتسام العمروسي.
وتعد ابتسام شهيدة الجيش الأبيض، التي توفيت بعد أن أصيبت بفيروس كورونا.
وجاءت الهدية تكريما لها وتخليدا لذكراها الطيبة، ولبطولاتها بجانب زملائها من الجيش الأبيض، في خدمة المرضى المصابين بـ "كورونا".
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واستقبلت اسرة الشهيدة المكونه من أطفالها وشقيقتها هدية الرئيس السيسي بسعادة بالغة بعد وإرساله باقات الورود ووساما وبرقيه نصيه لشكر افراد اسره الشهيده والتأكيد علي مباركه تضحياتها خلال مشاركتها طوال فتره العمل العلاجي الصحي في رعايه المرضي.
ووجهت اسرة الشهيدة كل التحيه والتقدير لرئيس الجمهورية بقولهم " شكرا رئيس الجمهورية وتكريمكم لابنتنا الراحله وسام علي صدورنا" .
ومن الدلتا للصعيد ، حيث كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق اسعاف السابق بمحافظة سوهاج الذي توفي بمستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
واستقبلت اسرته هدية الرئيس بفرحه عارمة أوصلها صديق الشهيد محمد فتحي عبدالله، الي اسرته بمدينة سوهاج.
ووجه فتحي، الشكر للرئيس الجمهورية واصفا تكريم رئيس الجمهورية بانه سابقة لم تحدث من قبل وانها اثلجت صدور اسرة الدكتور ممدوح، وخففت عنهم الم الفراق.
وقال عبد الله ممدوح، ابن الشهيد، انه تسلم في تمام العاشرة صباحا هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدم الشكر للرئيس السيسي علي تلك اللفتة الطيبة.
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واكد عبدالله، ان والده كان دائم الشكر لله وكان محبا للخير وان وفاته كانت فاجعة لهم لكنه إرادة الله ، واكد ان تكريم الرئيس السيسي لهم ستظل باقية في ذاكرتهم علي مر الأيام.
وهنا في أقصى الجنوب وصلت هدية الرئيس في لفتة إنسانية طيبة تحمل معانى العرفان والتقدير .
وقام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والوفد المرافق معه بزيارة أسرة الشهيد إيليا عبده تاضروس خير، الذى كان يعمل ممرضا بوحدة صحة الخزان بإدارة أسوان الصحية ، ثم توفى بعد إصابته بفيروس كورونا لتقديم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسرة شهيد الجيش الأبيض بمنزلهم الكائن بمنطقة الشلال بمدينة أسوان .
ووجه الدكتور إيهاب حنفى الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم لأفراد الجيش الأبيض وأسر الشهداء منهم.
وأكد أن أطقم الأطباء والتمريض سيواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا فى ظل الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة والحكومة لمواجهة الأزمة .
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ومن جانبها أكدت أسرة شهيد الجيش الأبيض " إيليا عبده تاضروس خير" أن لفتة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم أسر الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم أثناء العمل فى مواجهة "كورونا" "لفتة طيبة من رئيس لا ينسى شعبه".
وقالت ميرى ناروس زوجة البطل إيليا أن الشهيد لديه ثلاثة أبناء وهم: "جورجينا" بالصف الثالث الإعدادى، و"جون" بالصف الأول الإعدادى، و"جاتيكا" بالصف الثانى الابتدائى، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدخل عليهم السرور بهذه اللفتة الطيبة من التكريم والذى كان عبارة عن "ألعاب للأطفال وجهاز تابلت وعلبة كعك وبسكويت وأخرى شيكولاته بجانب مبلغ مالى".
وطالبت زوجة الشهيد إيليا إطلاق إسم زوجها على مدرسة الشلال الإعدادية المشتركة بنفس المنطقة التى يعيشون فيها.
وأعربت هناء عبده، شقيقة الشهيد إيليا بأنهم سعدوا كثيرًا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم والذى يأتى بالتزامن مع عيد الفطر مما يؤكد على أن هذا الرئيس لا ينسى شعبه خاصة الذين يضحون بأرواحهم فداء لهذا الوطن سواء كانوا شهداء بالقوات المسلحة أو الشرطة أو من الجيش الأبيض الذى يجابه فيروس كورونا المستجد.
وأضافت شقيقة إيليا أنها تعمل ظ فى منظومة الصحة كرائدة ريفية، وكانت مجاورة لشقيقها بإستمرار ومرتبطة به جدًا ، وكان هو مخلصًا فى عمله ولا يهمه المخاطر طالما فيها إنقاذ لأرواح آخرين أو تقديم خدمة طبية لهم.
إيليا عبده تاضروس خير يبلغ من العمر 45 سنة، وكان يعمل ممرضًا بوحدة صحة الخزان بإدارة أسوان الصحية، وتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وكان أول ممرض يتوفى بهذا المرض داخل محافظة أسوان.