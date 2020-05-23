الرئيس الإنسان.. هدايا السيسي تغمر أسر شهداء الجيش الأبيض بالسعادة في العيد.. وأبناؤهم: لا ينسى شعبه وتكريم اليوم وسام على صدورنا

أهالي شهداء الجيش الأبيض:

تكريم اليوم وسام علي صدورنا

تكريم الرئيس سيظل باقيا في ذاكرتنا علي مر الأيام

لفتة طيبة من رئيس لا ينسى شعبه





قبيل ساعات من بداية أول أيام عيد الفطر المبارك.. أول عيد يأتي على أسر شهداء الجيش الأبيض بدون ذويهم ... لم ينسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الانسان لما قدموه من نفيس وغال لمواجهة فيروس كورونا.





ولكن إنسانية الرئيس السيسي هزت قلوب ملايين من المصريين اليوم حينما قرر تكريم كل شهيد من شهداء الجيش الأبيض بالمحافظات وأرسل هدايا لأسرهم تضامنا معهم في هذه المناسبة.





وفي هذا السياق سلم الدكتور مجدي سبع، مساء اليوم رئيس جامعة طنطا هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أسرة الممرضة ابتسام العمروسي.





وتعد ابتسام شهيدة الجيش الأبيض، التي توفيت بعد أن أصيبت بفيروس كورونا.





وجاءت الهدية تكريما لها وتخليدا لذكراها الطيبة، ولبطولاتها بجانب زملائها من الجيش الأبيض، في خدمة المرضى المصابين بـ "كورونا".



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واستقبلت اسرة الشهيدة المكونه من أطفالها وشقيقتها هدية الرئيس السيسي بسعادة بالغة بعد وإرساله باقات الورود ووساما وبرقيه نصيه لشكر افراد اسره الشهيده والتأكيد علي مباركه تضحياتها خلال مشاركتها طوال فتره العمل العلاجي الصحي في رعايه المرضي.

ووجهت اسرة الشهيدة كل التحيه والتقدير لرئيس الجمهورية بقولهم " شكرا رئيس الجمهورية وتكريمكم لابنتنا الراحله وسام علي صدورنا" .









ومن الدلتا للصعيد ، حيث كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق اسعاف السابق بمحافظة سوهاج الذي توفي بمستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.