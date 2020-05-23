الأهلي يقترب من حسم صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد نهائيا





وأكدت شيما في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق استفسر من مسؤولي النادي عن الموقف النهائي لـ رمضان صبحي و هل سيبقي خلال الموسم المقبل ام سيعود لفريق الاصلي









وأضافت أن فايلر يعتمد بشكل أساسي على رمضان صبحي وغيابه سيجبر فايلر على ضم عدد من المهاجمين المميزين خلال الفترة المقبله





وتابعت أن هدرسفيلد وافق على خفض مبلغ بيع اللاعب للأهلي من 8 ملايين إسترليني لـ 5 ملايين جنيه استرليني في ظل تراجع القيمة التسويقية لـ اللاعبين حول العالم بسبب ازمه فيروس كورونا المستجد.





وأكملت أن رمضان صبحي ابدى ترحيبه بـ الانضمام للاهلي حال عدم تلقيه اي عروض من أندية أوروبية كبرى.