بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن رمضان صبحي .. تفاصيل

لا يختلف اثنان في الشارع المصري على موهبة رمضان صبحي جناج منتخب مصر، الذي يعد أحد أبرز نجوم جيله، فهو يحتاج إلى الكثير من الوقت لإثبات نفسه وتأكيد موهبته.



تلقى رمضان صبحي العديد من العروض الأوروبية وخاصة فى الآونة الاخيرة ، من الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، والدوري الإسباني والدوري التركي ، ولا يزال لاعبا معارا فى صفوف النادي الأهلي والتي ستنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي ، ويعود لصفوف فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي. هيدرسفيلد









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الإنجليزي الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري. واشترط مسئولو نادي هيدرسفيلد





وأخبر هيدرسفيلد رمضان صبحي بأن يمدد عقده لموسمين إضافيين ، قبل فكرة تجديد اعارته او الانتقال لنادٍ آخر علي سبيل الاعارة.





ويسعي هيدرسفيلد للا ستفادة من رمضان صبحي بأي شكل سواء بقاؤه او رحيله، وينتهي عقد رمضان بعد موسمين.



