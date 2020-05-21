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رياضة

مصير رمضان صبحي مع الأهلي البقاء أم الرحيل.. نادي إيطالي له رأي آخر.. التفاصيل كاملة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:10 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وتم مناقشة العديد من الملفات.

واستفسر فايلر عن موقف النجم الدولي رمضان صبحي من الرحيل أو البقاء مع الفريق الأول، وطالب فايلر بالإبقاء على تواجده بشدة بين صفوف اللاعبين.

حتى الآن لم نسمع كلاما نهائيا برحيل أو استمرار رمضان صبحي سواء بتجديد إعارته أو الشراء واستكمال مشواره مع النادي الأهلي.

جدل كبير بين جمهور الأهلي على الرغم من توقف الموسم الحالي، حول استمرار العفيجي رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي والفريق الأول.


ويلعب رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة من هدرسفيلد منذ يناير 2019 قبل أن يتم تجديدها بشهر يونيو الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج بعض مسؤولي النادي الاهلي بتصريحات قوية تفيد بأن القلعة الحمراء قادرة ماديًا على شراء النجم رمضان صبحي بشكل نهائي من هدرسفيلد.

ولكن الواقع أن هدرسفيلد يضع رقما مبالغا فيه للاستغناء عن رمضان صبحي، وبيعه للأهلي بشكل نهائي.

وفي نفس السياق نجد أمرا يعتبر عقبة أخرى، أن أودينيزي الإيطالي يقف بين الأهلي وحلم الحفاظ على رمضان صبحي في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفريق الإيطالي كان يرغب في ضم رمضان صبحي قبل توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب كورونا لذلك صاحب الرقم 7 ينتظر عرضا من أودينيزي قبل حسم مصيره مع القلعة الحمراء.

يجدر الإشارة الى أن، رمضان صبحي خرج في تصريحات تلفزيونية أكد خلالها، أنه يرغب في البقاء مع الأهلي ويحلم بتحقيق البطولات والإنضمام الى المنتخب الوطني الأول.
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