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محافظات

صحة الوادي الجديد: إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات استعدادًا لعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 09:53 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
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منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم السبت، حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات التابعة لمراكز المحافظة الخمسة، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك وتكليف إدارة مستشفيات بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة .

وشدد على  توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض.

وأكد على وضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولى العمل في حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وشدد محروس، على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل مختلف مستشفيات الوادي الجديد وأقسامها الطبية، ومراعاة التزام كافة المتواجدين بها من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى من فيروس كورونا واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.
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