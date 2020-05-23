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محافظات

محافظ القاهرة يناشد المواطنين بعد التجمعات عند زيارة المقابر

السبت 23/مايو/2020 - 09:59 م
محافظ القاهرة يناشد
محافظ القاهرة يناشد المواطنين بالبعد عن التجمعات
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عبد العزيز جمال
ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد  .

وأكد المحافظ أن ذلك كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد عبد العال على ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة  حرصًا على صحتهم .

وفي سياق مختلف ، أكد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالاستمرار في تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك . 

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع  كإجراء احترازى ووقائى.
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