محافظ القاهرة يناشد المواطنين بعد التجمعات عند زيارة المقابر

ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد .





وأكد المحافظ أن ذلك كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد عبد العال على ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .





وطالب محافظ القاهرة المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .



