حنان ترك تهنئ الجمهور بعيد الفطر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر، الله أكبر.. ولله الحمد 🤲🤲🤲 عيدكم مبارك ... تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال .... كل عام وانتم بالف صحه وخير وسعاده وامن واامان 🙏🙏🙏