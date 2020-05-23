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فن

حنان ترك تهنئ الجمهور بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 11:44 م
حنان ترك
حنان ترك
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محمد بدران
حرصت الفنانة حنان ترك على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"



كتبت حنان ترك ، قائلة: "‏‏‏‏‏ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر، الله أكبر.. ولله الحمد 🤲🤲🤲
عيدكم مبارك ... تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال .... كل عام وانتم بالف صحه وخير وسعاده وامن واامان 🙏🙏🙏"

يُذكر أن آخر أعمال حنان ترك السينمائية كان فيلم «المصلحة»، مع الفنان أحمد عز وأحمد السقا وزينة.


كما شاركت في فيلم «النداهة»، مع الفنان هاني عادل، وعمرو القاضي ولبنى ونس ومن تأليف واخراج خالد المهدي، ومن إنتاج شركة ميديا أول مؤسسة في الشرق الأوسط لانتاج الدراما الصوتية

حنان ترك اعتزلت التمثيل بشكل نهائي عام 2012، رغم أنها ارتدت الحجاب قبل ذلك ب6 أعوام، ولكنها ظلت تقدم أعمال درامية وهي بالحجاب، وحققت النجاح من خلالها ومنها: «هند بنت باشا، القطة العميا، نونة المأذونة، الأخت تريز».



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