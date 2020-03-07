فى عيد ميلاد حنان ترك .. ندمت على قبلة ورفضت أخرى | تفاصيل

بعد ظهورها في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1992 توالت أدوارها بين الدراما والسينما، فقدمت في العام نفسه مسلسل "المال والبنون"، وكان بداية انطلاقة جديدة لها، وبعدها بعام شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" بدور صغير، وهو الفيلم الذي شارك فيه عمر الشريف وعمرو دياب ويسرا، ولكن النقلة الحقيقية كانت في عام 1994.









وحينما قدمها يوسف شاهين في فيلم "المهاجر" وتوالت بعد ذلك أعمالها مع شاهين والذي اعتبرته لفترة كبيرة الأب الروحي لها حيث سمّت ابنها الأول "يوسف" على اسمه، وقدّمت معه أهم أعمالها فظهرت بشخصيتها الحقيقية في فيلم "سكوت ح نصور" وشاركت أيضا في فيلم "المهاجر؛ وكشفت حنان ترك لاحقا بأنها رفضت تقبيل خالد النبوي في الفيلم ، كما كشفت أيضًا بأنها ندمت على القبلة التي جمعتها بالفنان هاني سلامة في فيلم "الآخر" وبأنها كانت رفضتها في بداية العمل إلا أن يوسف شاهين أجبرها على القيام بها، وهو ما جعلها تشعر أنها قدمت تنازلات عديدة مما دفعها لتكون أول من تنادي بالسينما النظيفة.





في عام 2013 عينت حنان ترك سفيرة لهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط، وقامت بالعديد من المهام والزيارات منها زيارة إلى مدينة غزة، لمساعدة الأهالي المتضررين من الهجوم الإسرائيلي.



