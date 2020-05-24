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فن

هبة مجدى توجه رساله لصناع عمل فرصة تانية وجمهورها.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 03:39 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
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محمد بدران

وجهت الفنانة هبة مجدى رسالة لصناع عمل مسلسل فرصة تانية الذى أذيعت اخر حلقاته أمس عبر حسابها على "انستجرام"


ونشرت هبة مجدى مجموعة من الصور وعلقت "خلصت حلقات مسلسل فرصة تانية وخلصت حدوتة "مريم و مدحت"
شكراً لكل واحد اشتغلت معاه في هذا العمل و يارب أكون عند حسن ظنكم ❤️#عيد_سعيد #عيدالفطر"

أثارت الحلقة الاخيرة من مسلسل فرصة تانية الذى يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع خاصة ان العمل شهد فى اخر مشاهده حمل ياسمين صبرى وهو الامر الذى دفع اليعض للسخرية من هذا الامر والبعض الاخر ربط بين الواقع كونها احدث الفنانات اللاتى دخلن عش الزوجية والخيال كونها تقدم شخصية "ملك" فى العمل. 


وشهد العمل أيضا ترك دياب وصيته الى طليقته "هبة مجدى" وذلك قبل ان يتعرض الى جريمة قتل من قبل تجار المخدرات الذين كانوا يتعاونون معه. 




ويطلب دياب من هبة مجدى فى وصيته الاخيرة أن تربى ابنتهما جيدًا ولا تحرمها من شىء وفى نفس الوقت لا تعطيها كل شىء حتى تتعلم.


مسلسل فرصة تانية يقوم ببطولته ياسمين صبرى واحمد مجدى وايتن عامر وتاليف محمد سيد بشير واخراج مرقس عادل.  

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