هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة هبة مجدى، صورا لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت هبة مجدى بإطلالة رمضانية مرتدية عباءة ملونة واسعة وطويلة، نالت إعجاب متابعيها، واعتمدت هبة مجدى على المكياج الهادئ وتسريحة شعر أنيقة.
وتشارك هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.