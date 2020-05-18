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فن

بحبك.. هكذا احتفلت هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها محمد محسن

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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ندى فكرى
احتفلت الفنانة هبة مجدى بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " . 

ونشرت هبة مجدى في الصورة برفقة زوجها المطرب محمد محسن، وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة : كل سنة وأنت طيب ، بحبك .

ويعرض حاليا  لـ هبة مجدي مسلسل "فرصة تانية" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر،  دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.
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