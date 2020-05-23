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فن

على طريقتها الخاصة .. هبة عبد الغني تستقبل عيد الفطر بلوك جديد

السبت 23/مايو/2020 - 08:02 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
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سعيد فراج
قررت الفنانة هبة عبد الغني الاحتفال بقدوم عيد الفطر في ظل الظروف العالمية و الحجر  الصحي لكورونا على طريقتها الخاصة فأعلنت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن لوك جديد.

ويأتي ذلك بعد تألق هبة عبد الغني خلال موسم رمضان الحالي 2020، وتلقيها للعديد من ردود الأفعال والاشادات النقدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على دورها في سواء مسلسل فرصة تانية وكذلك شخصيتها في مسلسل ليالينا 80.

يشار إلي أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل،  خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.  

بينما مسلسل "فرصة تانية"بطولة  ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

مسلسل '' فرصة تانيه '' معالجه دراميه محمد سيد بشير ، و تأليف مصطفي جمال هاشم ، وإخراج مرقس عادل.
على طريقتها الخاصة .. هبة عبد الغني تستقبل عيد الفطر بلوك جديد
على طريقتها الخاصة .. هبة عبد الغني تستقبل عيد الفطر بلوك جديد
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