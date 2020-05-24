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فن

أحمد مجدي لجمهوره بعد انتهاء فرصة تانية: ممتن جدًا

الأحد 24/مايو/2020 - 03:17 ص
مسلسل فرصة تانية
مسلسل فرصة تانية
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محمد بدران



وجه الفنان احمد مجدى رسالة لصناع عمل مسلسل فرصة تانية الذى أذيعت اخر حلقاته أمس عبر حسابه على "انستجرام"


عن مسلسل فرصة تانية.. أحمد مجدى: تفتكروا هنلحق نقول مبروك



ونشرت احمد مجدى مجموعة من الصور وعلق "متشكر وسعيد وممتن جدًا لكل الدعم والحب اللي شفته السنة دي. اشتغلت واتعرَّفت على فنانين جُمال وجادين ادوني فرصة أقرّب لكم وأعبّر عن نفسي من خلال الشخصية. فأتمنى يكون العمل أمتعكم ويكون زياد وصلّكُم.

#أحمد_مجدي #فرصة_تانية"


أثارت الحلقة الاخيرة من مسلسل فرصة تانية الذى يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع خاصة ان العمل شهد فى اخر مشاهده حمل ياسمين صبرى وهو الامر الذى دفع اليعض للسخرية من هذا الامر والبعض الاخر ربط بين الواقع كونها احدث الفنانات اللاتى دخلن عش الزوجية والخيال كونها تقدم شخصية "ملك" فى العمل. 


وشهد العمل أيضا ترك دياب وصيته الى طليقته "هبة مجدى" وذلك قبل ان يتعرض الى جريمة قتل من قبل تجار المخدرات الذين كانوا يتعاونون معه. 


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ويطلب دياب من هبة مجدى فى وصيته الاخيرة أن تربى ابنتهما جيدًا ولا تحرمها من شىء وفى نفس الوقت لا تعطيها كل شىء حتى تتعلم.


مسلسل فرصة تانية يقوم ببطولته ياسمين صبرى واحمد مجدى وايتن عامر وتاليف محمد سيد بشير واخراج مرقس عادل.  


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