أحمد مجدي لجمهوره بعد انتهاء فرصة تانية: ممتن جدًا

متشكر وسعيد وممتن جدًا لكل الدعم والحب اللي شفته السنة دي. اشتغلت واتعرَّفت على فنانين جُمال وجادين ادوني فرصة أقرّب لكم وأعبّر عن نفسي من خلال الشخصية. فأتمنى يكون العمل أمتعكم ويكون زياد وصلّكُم. ⠀ #أحمد_مجدي #فرصة_تانية