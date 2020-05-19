عن مسلسل فرصة تانية.. أحمد مجدى: تفتكروا هنلحق نقول مبروك

نشر الفنان احمد مجدى ، صورة له من كواليس مسلسل فرصة تانية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر احمد مجدى بصحبة النجمة ياسمين صبرى وعلق قائلًا: "تفتكروا هانلحق نقول مبروك ولا لعنة ريهام هايبقى ليها رأي تاني 😃#فرصة_تانية #ياسمين_صبري #احمد_مجدي.





ويشارك احمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



