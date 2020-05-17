فرصة تانية الحلقة 24.. زياد وملك يتفقان على قطع علاقتهما العاطفية

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 24 محاولة ملك اقناع زياد عن العدول عن قرار الهجرة خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى.



ويتحدى زياد ملك ويصر على موقفه وأن علاقتهما لن تعود إلى طبيعتها مرة أخرى لتغادر ملك المنزل حزينة.





يقنع سالم ابنه زياد بأن الأمور لن تسير بهذا الشكل وأن يتانى فى اتخاذ أى قرار وحتى اذا كان قد قرر الابتعاد عن ملك نهائيًا لا بد وأن يكون باتفاق وبحديث بينهما.



ويتبع زياد ملك ويجلس معها فى سيارتها ويتفقا على الابتعاد عن بعض نهائيًا لأن ما حدث بينهما من الصعب إصلاحه فكل منهما ما زال يرى الآخر مخطئ.