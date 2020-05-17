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فن

فرصة تانية الحلقة 24.. زياد وملك يتفقان على قطع علاقتهما العاطفية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:48 م
فرصة تانية
فرصة تانية
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نبيل العدوى

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 24 محاولة ملك اقناع زياد عن العدول عن قرار الهجرة خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى.

ويتحدى زياد ملك ويصر على موقفه وأن علاقتهما لن تعود إلى طبيعتها مرة أخرى لتغادر ملك المنزل حزينة.

يقنع سالم ابنه زياد بأن الأمور لن تسير بهذا الشكل وأن يتانى فى اتخاذ أى قرار وحتى اذا كان قد قرر الابتعاد عن ملك نهائيًا لا بد وأن يكون باتفاق وبحديث بينهما.

ويتبع زياد ملك ويجلس معها فى سيارتها ويتفقا على الابتعاد عن بعض نهائيًا لأن ما حدث بينهما من الصعب إصلاحه فكل منهما ما زال يرى الآخر مخطئ.



يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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