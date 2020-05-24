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رياضة

بالزى الخليجى.. مؤمن زكريا يهنئ جمهور الأهلي بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 03:47 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد بدران

حرص مؤمن زكريا  لاعب منتخب مصر والاهلى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وظهر مؤمن زكريا مرتديا الزى الخليجى وعلق قائلًا: "‏‏‏‏‏ كل سنه وانتو طيبين 🤝"


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .



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