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أخبار البلد

1.2 مليار دولار للسيطرة على الفيروس.. جهود وزارة البيئة خلال 60 يوما لمواجهة كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 06:21 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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حنان توفيق
اتخذت وزارة البيئة خلال ازمة فيروس كورونا عدة اجراءات احترازية ووقائية على مدار 60 يوما منذ فرض الحظر لمواجهة كورونا. 

رفع كفاءة ٢٤ مدفنا صحيا 
قامت وزارة البيئة بتطوير 24 مدافن صحي  بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل .

وإقامة المجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكامل لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن.

انشاء 24 محطة وسيطة لجمع المخلفات و٧ محطات ثابتة 
تطوير المقالب العشوائية بالقاهرة الكبري وانشاء ٢٤ محطة وسيطة ثابتة و٧ محطات متحركة و التعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل الذي أعد له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها.

رفع 224881 طن مخلفات صلبة ومتابعة التخلص الأمن من المخلفات الطبية ل1537منشأة
التفتيش علي  1537منشأه طبية لمتابعه منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها وذلك من خلال لجان مخصصة للتفتيش بالتعاوم مع  بشكل مستمر بالتعاون مع مديرى المستشفيات الجامعية.

فصل النفايات الطبية بطريقة امنة ومستدامة 
ونسقت وزارة البيئة العمل المستمر للسيطرة علي تفشي فيرس كورونا بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان و التعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن.

تدريب عدد 68 متدربا من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة  – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعلية – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية. 

انشاء موقع الكتروني لجمع المخلفات الطبية من المستشفيات 
إطلاق موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبيةوالإلكترونية التابع لوزارة البيئة.

التفتيش ومتابعة القري التي تم عزلها وفك العزل عنها بعد القضاء علي الفيروس.

متابعة سلامة العاملين لجمع القمامة والتأكد من  ارتدائهم مهمات الحماية 

 التأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين  لمهمات الوقاية السميكة والتى لا تسمح بالنفاذية حفاظا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية اثناء العمل ومنع نبش المخلفات مطلقًا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها  خارج أماكن جمع القمامة .


خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات

وضعت وزارة البيئة خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبةفى اوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الامن بالتعاون مع المحليات بالاضافة الي رش حاويات القمامة والقلابات والتريسكلات بمواد مطهرة وتعقيمها اثناء وبعد حملات النظافة العامة بالمحافظات والقري


تخصيص خلية دفن في المقالب للتخلص من المخلفات 
خصصت وزارة البيئة  سيارة مكبس وترويسكلات لنقل المتولد اليومى من القري التي تم عزلها وتطهيرها قبل تحركها الى المدفن المحكوم  بالإضافة الى تخصيص خلية فى ذات المقلب لدفن المخلفات.


استخدام الجير لمنع انتقال العدوى من المهلفات للكمر 
استخدام مادة الجير الحى كعازل وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة اخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ حمولة المخلفات لمنع انتشار اي عدوي. 

حملات توعية للتخلص من الكمامات والقفازات 

تنفيذ مجموعة من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الامن منها ونشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض وضرورة التخلص من المخلفات الصلبة وطرق مخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات لمنع انتشار الفيروس.



ميزانية محددة للسيطرة علي وباء كورونا 

تخصيص 1.2 مليار دولار بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة لتحقيق خطط التنمية الوطنية في ظل ازمة كورونا وما بعدها 


 قيام أكاديمية البحث العلمى بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئى.
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