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رياضة

مرتضى منصور: اتفقنا مع كارتيرون على تجديد تعاقده

الأحد 24/مايو/2020 - 04:22 ص
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقده مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف.


كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن أنه يستعد بشكل جيد لتجهيز الفريق الأول سواء عاد الدوري أو لبداية موسم جديد.

جدير بالذكر أنه تم تعليق النشاط الرياضي تزامناََ مع قرار رئاسة الوزراء بوقف جميع الانشطة وفرض الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الترتيب العام للدوري الممتاز قبل تعليق الأنشطة. 
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