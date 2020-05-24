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فن

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 04:59 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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مريم عزت
نشرت شيماء سيف عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنانة رجاء الجداوى , بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا . 

وعلقت شيماء سيف على الصورة قائلة: بالله عليكم ادعولها بالشفاء دى حبيبتى و قلبى وان شاء الله هتتعافى بسرعة و تبقى زى الفل يارررررب🙏🙏

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات:

ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة. كلنا بنحبها جدا

الله يشفيها و يعافيها يا رب 

وشاركت النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.


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