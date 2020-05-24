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رياضة

مرتضى منصور: نجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 أكتوبر

الأحد 24/مايو/2020 - 06:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
تحدث  المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى ٦ أكتوبر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: نجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6اكتوبر يليق نادي الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع خطة جديدة لتحقيق انجازات انشائية اكبر من التي حققها في ميت عقبة.


الزمالك يحتل المركز الرابع في بطولة الدوري الممتاز، قبل توقف بطولة الدوري هذا الموسم. 

جدير بالذكر أن، بطولة الدوري الممتاز تم تعليقها تزامناََ مع قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة الرياضية وفرض حظر التجوال بسبب تفشب فيروس كورونا. 
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