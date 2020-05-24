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منوعات

المشاكل زادت.. فنانة تنفصل عن زوجها بسبب الحجر الصحي.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت الفنانة الإنجليزية جاكلين جوسا صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" أعلنت من خلالها انفصالها عن زوجها دان أوزبورن بسبب فيروس كورونا. 



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفنانة قررت الانفصال عن زوجها والاستقلال في منزل بمفردها مع بناتها بعد أن تأكدت أنها لن تتمكن من تحمل زوجها والمشاكل التي حدثت بينهما في الفترة الأخيرة.
 


وحسب ما روته جاكلين، فإن فترة الحجر الصحي تسببت في تفاقم الخلافات بينهما، ولم تعتقد أن الأمور ستسوء بينهما لهذا الحد المزعج بسبب حالة الملل وعدم إمكانية الخروج من المنزل.



وقررت جاكلين الانفصال في هدوء وخرجت مع طفلتيها إيلا، خمس سنوات، وميا، سنة واحدة، باحثة عن منزل بعد أن قررت الانفصال وتحمل مسئولية الطلاق وتربية الأطفال، ولكن ستقضي مبدئيا أياما في منزل والدها حتى تجد منزلا جديدا.
 

جدير بالذكر ان ارتباط جاكلين ودان دام لمدة 7 سنوات، فقد كانا ثنائيا لافتا للنظر وبينهما قصة حب كبيرة كما كان واضحا في لقاءاتهما. 
المشاكل زادت.. فنانة تنفصل عن زوجها بسبب الحجر الصحي.. صور
المشاكل زادت.. فنانة تنفصل عن زوجها بسبب الحجر الصحي.. صور
المشاكل زادت.. فنانة تنفصل عن زوجها بسبب الحجر الصحي.. صور
المشاكل زادت.. فنانة تنفصل عن زوجها بسبب الحجر الصحي.. صور
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