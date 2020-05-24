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سيارات

طرازات جديدة لشاحنات سادكونيكست من جاز الروسية

الأحد 24/مايو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة جاز الروسية فى بيان رسمى لها عن تدشين خط إنتاجها الجديد لشاحنتها سادكونيكست بطرازين جديدين والمخصصة للطرق الوعرة ، وأن التحديثات الجديدة ستكون مخصصة لأعمال أكثر بعد إن كانت مقتصرة سابقا للإنتاج العسكري.


الطرازان الجديدان الأول بقاعدة عجلات طويلة، والثاني بكابينة مزدوجة وستحمل 6 ركاب، حيث تم تصميم قاعدة العجلات لتلائم جميع احجام المستلزمات والكبائن المدنية التي يتم تركيبها في شاحنات الصيانة وورش العمل المتنقلة.


وسيتم إضافة مساعدات هوائية للمرة الأولى بعد التخلي عن الهيدروليكية الزيتية سابقا، مما يجعلها قادرة على حمل حمولة تصل 2.56 طن و سيساعد محرك الديزل الجديد بقوة عزم اعلى من الجيل السابق والمكون من 4 اسطوانات بسعة 4600 cc توربو بقوة 149 حصان و عزم دوران 490.


وحصلت الحافلة الجديدة على ابعاد هيكل جديدة أطول من السابق وقمرة ركاب تسع 19 شخصا، وأنظمة تعليق وقواعد جديدة ستساعدها في نقل حمولة تصل الى 2 طن.


وتساعد مجموعة محركات الديزل الجديدة في أداء المركبة ، حيث يولد المحرك الأول وهو من Cummins الامريكية بسعة 2800 سي سي على قوة 129 حصان ، بينما سيولد المحرك الثاني وهو UMZ بسعة 2700 سي سي على قوة 114 حصان , كما أعلنت الشركة كذلك عن جيل جديد من محركات البنزين و مجموعة جديدة من محركات الغاز الطبيعي .

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