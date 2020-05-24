منسي ورجالته.. مذيعو إكسترا نيوز يرتدون قمصانا تحمل صور أبطال موقعة البرث

حرص إعلاميو فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على ارتداء قمصان مرسوم عليها صورة أبطال موقعة البرث وقائدها العقيد أركان حرب أحمد منسي تخليدًا لـبطولاتهم.





ونشرت الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز صور المذيعات اللاتي ارتدين قميص موقعة البرث أثناء الجولات الإخبارية.









وكانت قد ناشدت مذيعتي القناة المواطنين من قبل باتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بالوقاية تحت شعار "احمي نفسك احمي بلدك".





وانتهى أمس مسلسل الاختيار التي تدور حول قصته حول حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلاً عن أنه يركز أيضًا على دور الجيش فى حماية الوطن.