لأول مرة.. شوارع الفيوم خالية من المواطنين في عيد الفطر

شهدت شوارع مدينة الفيوم ، لأول مرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك خلوا من أي مظاهر الاحتفالات بالعيد ولهو الأطفال وفرحة العيد، ومن المواطنين والمارة، وسيارات النقل الجماعي والخاصة.





شهدت الشوارع هدوءا تاما، وذلك بناء على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحظر التجمعات والاحتفالات بالعيد، تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.





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يذكر أن محافظ الفيوم، أصدر قرارا خلال الـ٤٨ ساعة الماضية بغلق كل الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كل الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.





شدد "الأنصاري" على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



