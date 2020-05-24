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فن

لقاء مع الأبطال الحقيقيين.. ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار

الأحد 24/مايو/2020 - 06:21 م
الإختيار
الإختيار
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محمد نحلة

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


وتضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29. 


وكشف رجال القوات المسلحة كيف كان المنسي مقدامًا ولا يهاب الموت، وبجانب صلابة شخصيته، إلا أنه كان يتعامل بقلب راقي ورقيق مع الآخرين، وتم استعراض لقطات حقيقية من موقعة الواحات، واستهداف الإرهابي عماد عبد الحميد، الملقب بـ (الشيخ حاتم)، الذي تم تصفيته في القصف الثاني من سلاح الطيران المصري. 


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وأعلنت قناة ON عن إعادة مجمعة للحلقات الـ 28 و 29 و 30 من مسلسل الاختيار في أول أيام عيد الفطر المبارك.


ونوهت القناة إلى أن هذا جاء بناء على رغبة المشاهدين، مشيرة إلى التجهيز لمفاجأة خاصة لهم، لافتة إلى أن موعد إذاعة تلك الحلقات سيكون في السابعة والنصف مساء.


المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.


ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



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